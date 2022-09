Reazione a Catena: i concorrenti indovinano la parola ‘Repubblica’ ma vengono sfumati dall’annuncio della morte della Regina Elisabetta II – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Reazione a Catena La Repubblica cede il passo alla Monarchia. O per lo meno, è questo che è accaduto nell’appuntamento odierno di Reazione a Catena. Il game show condotto da Marco Liorni è stato infatti interrotto affinché Rai1 desse l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II, proprio mentre si parlava del Governo di Stato. I tre concorrenti stavano giocando all’Intesa Vincente per garantirsi l’accesso all’ultima Catena che avrebbe potuto condurre loro al montepremi finale. Appena la ragazza del team ha individuato la parola “repubblica“, la sigla del TG1 ha però sfumato il programma, creando il “curioso” contrasto con la monarchia e la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 settembre 2022)La Repubblica cede il passo alla Monarchia. O per lo meno, è questo che è accaduto nell’appuntamento odierno di. Il game show condotto da Marco Liorni è stato infatti interrotto affinché Rai1 desse l’annuncioII, proprio mentre si parlava del Governo di Stato. I trestavano giocando all’Intesa Vincente per garantirsi l’accesso all’ultimache avrebbe potuto condurre loro al montepremi finale. Appena la ragazza del team ha individuato la“repubblica“, la sigla del TG1 ha però sfumato il programma, creando il “curioso” contrasto con la monarchia e la ...

