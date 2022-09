Rangers-Napoli rimandata per la morte della Regina Elisabetta? Le ultime (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle ultime ore la Gran Bretagna, i paesi del Commonwealth e in generale il mondo intero sono scossi per la morte della Regina Elisabetta II. Dopo quasi 70 anni di regno, a 96 anni una delle donne più amate si è spenta nell’amata residenza scozzese di Balmoral. Lascia quattro figli, con il primogenito Carlo che, a 73 anni, erediterà il suo posto sul trono. Seguendo le indicazioni del protocollo London Bridge, in Gran Bretagna si osserveranno dieci giorni di lutto, al termine dei quali verranno celebrati i funerali. In questo lasso di tempo verranno fermate molte attività, tra cui quelle sportive. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Team of SSC Napoli prior the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelleore la Gran Bretagna, i paesi del Commonwealth e in generale il mondo intero sono scossi per laII. Dopo quasi 70 anni di regno, a 96 anni una delle donne più amate si è spenta nell’amata residenza scozzese di Balmoral. Lascia quattro figli, con il primogenito Carlo che, a 73 anni, erediterà il suo posto sul trono. Seguendo le indicazioni del protocollo London Bridge, in Gran Bretagna si osserveranno dieci giorni di lutto, al termine dei quali verranno celebrati i funerali. In questo lasso di tempo verranno fermate molte attività, tra cui quelle sportive. NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Team of SSCprior the UEFA Champions League group A match between SSCand Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona ...

