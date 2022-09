«Rancoroso» | «smemorato» | «stai vivendo un dramma» | Renzi a testa bassa contro Letta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 settembre 2022) Una volta gli dà del, un’altra volta gli dà delloattacca di nuovo. Tra i due è un braccio di ferro infinito. Sanno che, bene o male, sono costretti a pescare nello stesso elettorato. E uno ha paura che l’altro gli sottragga voti. Quindi giù col bastone. Di sicuro c’è che i dem si sono alleati con quelli che “più rossi non si può”. «si vergogna di aver fatto l’accordo con Di Maio e Fratoianni, quindi cerca di buttarla in rissa», ha sbottato il leader di Iv, ospite di Rtl 102.5. Dopo aver detto che il capo del Pd staun, ecco un nuovo affondo. «Enrico non si ricorda, forse perché stava a Parigi. Io ho perso il referendum costituzionale e la legge sul sindaco d’Italia che avevamo chiamato Italicum». La risposta è a ...