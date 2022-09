Questa sera Unmetroquadro a Martina Franca e Locorotondo presenta Alessia Lastell Doppio vernissage per la particolare galleria d'arte che concentra espressioni artistiche in pochi metriquadrati (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovedì 8 settembre, 1M2 (Un Metro Quadro), spazio sperimentale di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico, raddoppia i propri ambienti con una nuova sede a Locorotondo dopo quelli di Martina Franca. Per l’occasione entrambi i luoghi presentano le opere di Alessia Lastella iniziando una serie di eventi, a cura di Graziella Melania Geraci, legati a Trullo 227 Emergenze. Il nuovo progetto di 1M2 ripropone anche nel centro storico di Locorotondo la formula dell’iconico oblò aperto su strada 24 ore su 24, una vetrina che rende l’arte contemporanea parte del quotidiano andirivieni. I Custodi presentati da Alessia Lastella sono delicate creazioni fitomorfe, custodi di una nuova ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 settembre 2022) Giovedì 8 settembre, 1M2 (Un Metro Quadro), spazio sperimentale di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico, raddoppia i propri ambienti con una nuova sede adopo quelli di. Per l’occasione entrambi i luoghino le opere dia iniziando una serie di eventi, a cura di Graziella Melania Geraci, legati a Trullo 227 Emergenze. Il nuovo progetto di 1M2 ripropone anche nel centro storico dila formula dell’iconico oblò aperto su strada 24 ore su 24, una vetrina che rende l’contemporanea pdel quotidiano andirivieni. I Custoditi daa sono delicate creazioni fitomorfe, custodi di una nuova ...

