Quali novità di iOS 16 verranno rinviate al momento dell'uscita (Di giovedì 8 settembre 2022) In tanti oggi si chiedono quando ci sarà l'uscita del nuovo aggiornamento iOS 16, se non altro perché in tanti si sarebbero aspettati segnali concreti da Apple subito dopo l'evento con il quale sono stati presentati gli iPhone 14. Come vi avevamo anticipato ancor prima della presentazione, tramite altro articolo, la scelta aziendale ha portato al rinvio al prossimo 12 settembre. Insomma, dovremo attendere lunedì sera per toccare con mano un pacchetto software che, dal canto suo, rischia seriamente di presentarci parte delle sue funzioni solo in un secondo momento. Alcune novità di iOS 16 verranno rinviate al momento dell'uscita del nuovo aggiornamento di Apple Allo stato attuale, Quali novità di iOS 16 andranno incontro ad uno slittamento al ...

