Putin: “Stop alle esportazioni verso i paesi che impongono price cap” (Di giovedì 8 settembre 2022) Continua a minacciare l’Occidente il presidente Vladimir Putin, che ieri a Vladivostok ha dichiarato di voler bloccare le esportazioni di gas e petrolio verso quei paesi che imporranno un price cap sull’energia, misura in via di attuazione praticamente in tutta l’Unione Europea. “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Né gas, né petrolio, né carbone. Nulla”. Dopo aver prospettato al Forum Economico Orientale uno Stop all’esportazione di grano ucraino additando le politiche imperialistiche del mondo occidentale, adesso le recriminazioni si fanno più pesanti. Intanto le politiche europee sul fronte energetico, che prospettavano una risoluzione del genere, devono affrontare la realtà imposta dallo Zar. Ribatte Ursula Von Der Leyen: “da Putin ormai ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Continua a minacciare l’Occidente il presidente Vladimir, che ieri a Vladivostok ha dichiarato di voler bloccare ledi gas e petrolioqueiche imporranno uncap sull’energia, misura in via di attuazione praticamente in tutta l’Unione Europea. “Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Né gas, né petrolio, né carbone. Nulla”. Dopo aver prospettato al Forum Economico Orientale unoall’esportazione di grano ucraino additando le politiche imperialistiche del mondo occidentale, adesso le recriminazioni si fanno più pesanti. Intanto le politiche europee sul fronte energetico, che prospettavano una risoluzione del genere, devono affrontare la realtà imposta dallo Zar. Ribatte Ursula Von Der Leyen: “daormai ci ...

