"Protagonista assoluta della storia mondiale": da Mattarella a Macron, le reazioni alla morte di Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) "Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a re Carlo dopo la scomparsa della regina Elisabetta II, annunciata alle 18.30 del pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre 2022: un giorno che resterà nella storia. Elisabetta II si è spenta all'età di 96 anni dopo 70 di regno ed è stata la sovrana più longeva della storia del Regno Unito. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati nei minuti successivi al comunicato ufficiale di Buckingham Palace. "La Regina Elisabetta è stata Protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni.

