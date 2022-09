Progetto ludico-motorio “Piccoli eroi” scuola infanzia, adesioni entro il 20 ottobre (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche per il corrente anno scolastico il Ministero promuove il Progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola dell’infanzia”. Il Progetto “Piccoli eroi a scuola”, promosso dall’Ufficio Scolastico per la Calabria nel 2020, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche per il corrente anno scolastico il Ministero promuove il, il giocoper lo sviluppo delle attività di base nelladell’”. Il”, promosso dall’Ufficio Scolastico per la Calabria nel 2020, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspettodelle sue attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto”. L'articolo .

