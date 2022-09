“Profonda preoccupazione”. Fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore d'ansia per la Regina Elisabetta, che è sotto controllo medico perché i medici sono "preoccupati per la salute di Sua Maestà". A scatenare il panico è stato lo stesso Buckingham Palace in una nota, che arriva il giorno dopo che la Regina, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. Secondo quanto filtra la Regina è "a suo agio" e rimane al castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l'estate. La premier britannica Liz Truss ha detto che tutto il Regno Unito è "Profondamente preoccupato" per le notizie sulla salute di Elisabetta II. Subito il principe Carlo insieme alla moglie Camilla si sono recati a Balmoral, così come ha fatto il principe William. La monarca britannica si è mostrata ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore d'ansia per la, che è sotto controllo medico perché i medici sono "preoccupati per ladi Sua Maestà". A scatenare il panico è stato lo stesso Buckingham Palace in una nota, che arriva il giorno dopo che la, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. Secondo quanto filtra laè "a suo agio" e rimane al castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l'estate. La premier britannica Liz Truss ha detto che tutto il Regno Unito è "mente preoccupato" per le notizie sulladiII. Subito il principe Carlo insieme alla moglie Camilla si sono recati a Balmoral, così come ha fatto il principe William. La monarca britannica si è mostrata ...

