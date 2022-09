Primavera di ripresa per il Terziario lombardo (Di giovedì 8 settembre 2022) Crescono su base annua Servizi +20,8% e Commercio al dettaglio +5,4% La ripresa si consolida con dati al di sopra delle aspettative, anche per effetto dell’inflazione, mentre si guarda con apprensione alla seconda parte dell’anno Nel secondo trimestre dell’anno i risultati dell’indagine di Unioncamere Lombardia evidenziano il proseguimento della fase di crescita del fatturato per le imprese lombarde del Terziario. Nei servizi la variazione su base annua si conferma sopra il 20% per il terzo trimestre consecutivo (+20,8%), mentre nel commercio al dettaglio si attesta al +5,4%. Le variazioni congiunturali, ossia calcolate rispetto al trimestre precedente, forniscono un’indicazione puntuale della dinamica più recente e in entrambi i comparti il segnale è di un’accelerazione dei ritmi di crescita: nei servizi l’incremento congiunturale raggiunge il ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 8 settembre 2022) Crescono su base annua Servizi +20,8% e Commercio al dettaglio +5,4% Lasi consolida con dati al di sopra delle aspettative, anche per effetto dell’inflazione, mentre si guarda con apprensione alla seconda parte dell’anno Nel secondo trimestre dell’anno i risultati dell’indagine di Unioncamere Lombardia evidenziano il proseguimento della fase di crescita del fatturato per le imprese lombarde del. Nei servizi la variazione su base annua si conferma sopra il 20% per il terzo trimestre consecutivo (+20,8%), mentre nel commercio al dettaglio si attesta al +5,4%. Le variazioni congiunturali, ossia calcolate rispetto al trimestre precedente, forniscono un’indicazione puntuale della dinamica più recente e in entrambi i comparti il segnale è di un’accelerazione dei ritmi di crescita: nei servizi l’incremento congiunturale raggiunge il ...

