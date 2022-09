Prima coppia lesbica in Peppa Pig, il consigliere Bianchi contro il cartone animato (Di giovedì 8 settembre 2022) Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Filippo Bianchi, se la prende con il cartone animato “Peppa Pig”, uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo, dopo che gli autori hanno introdotto un nuovo personaggio, abbracciando la comunità arcobaleno. In un episodio appena trasmesso è infatti apparso Penny Polar Bear, un amico di Peppa, che descrive la sua famiglia così: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”. “Attenzione ai cartoni animati, lo strumento più pratico per deviare e rieducare le nuove generazioni sin dai primi anni di vita, insegnando loro cose false, contro-natura, ovvero che i figli hanno due madri o due padri. Ogni figlio ha un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilcomunale di Fratelli d’Italia, Filippo, se la prende con ilPig”, uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo, dopo che gli autori hanno introdotto un nuovo personaggio, abbracciando la comunità arcobaleno. In un episodio appena trasmesso è infatti apparso Penny Polar Bear, un amico di, che descrive la sua famiglia così: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”. “Attenzione ai cartoni animati, lo strumento più pratico per deviare e rieducare le nuove generazioni sin dai primi anni di vita, insegnando loro cose false,-natura, ovvero che i figli hanno due madri o due padri. Ogni figlio ha un ...

