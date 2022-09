Previsioni meteo, perturbazione atlantica al Centro-Nord: forti temporali fino a venerdì ma al Sud resta il caldo (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il weekend ci sarà prevalenza di sole ma non si escludono improvvise piogge specie su Alpi, Prealpi Centro-orientali e tutta la fascia appenninica Centro-settentrionale Leggi su repubblica (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il weekend ci sarà prevalenza di sole ma non si escludono improvvise piogge specie su Alpi, Prealpi-orientali e tutta la fascia appenninica-settentrionale

