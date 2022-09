Preoccupazione per la Regina Elisabetta: condizioni di salute precarie (Di giovedì 8 settembre 2022) Preoccupazione nel Regno Unito, dove le condizioni di salute della Regina Elisabetta sono molto precarie. Sembra siano già stati attivati alcuni protocolli dell’operazione London Bridge, ideata in caso di morte della sovrana. Il resto della famiglia è già a Balmoral, dove la Regina sta riposando. Preoccupazione per la Regina Elisabetta: sta male Forte Preoccupazione per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022)nel Regno Unito, dove ledidellasono molto. Sembra siano già stati attivati alcuni protocolli dell’operazione London Bridge, ideata in caso di morte della sovrana. Il resto della famiglia è già a Balmoral, dove lasta riposando.per la: sta male Forteper

Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - franzrusso : Le condizioni di salute della #ReginaElisabetta non sono buone e in Uk c'è molta preoccupazione. Molte reti tv hann… - Pontifex_it : Seguo con preoccupazione i violenti avvenimenti verificatisi a Baghdad negli ultimi giorni. #PreghiamoInsieme per l… - freshxvocado : @boobieslovr che c'è preoccupazione per la sua salute solo questo dicono in loop - Billa42_ : Preoccupazione per la Regina Elisabetta: condizioni di salute precarie -