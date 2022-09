Premio Fotografico Nazionale IgersItalia 2022 (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – 8 settembre 2022. Il Premio Fotografico Nazionale IgersItalia giunge quest’anno alla decima edizione e anche nel 2022 è patrocinato dal Ministero della Cultura È ufficialmente aperta la call annuale che IgersItalia lancia a fotografi amatori e professionisti e content creators che, attraverso Instagram e il visual storytelling, sono pronti a raccontare storie e magari a vincere una delle competizioni fotografiche italiane più prestigiose. Il filo conduttore sarà un viaggio in giro per l’Italia declinato per ciascuna delle categorie e attraverso le quali gli autori, con i loro scatti, potranno rappresentare le bellezze, i luoghi, la cultura, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2022. LE CATEGORIE DEL Luoghi della cultura Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – 8 settembre. Ilgiunge quest’anno alla decima edizione e anche nelè patrocinato dal Ministero della Cultura È ufficialmente aperta la call annuale chelancia a fotografi amatori e professionisti e content creators che, attraverso Instagram e il visual storytelling, sono pronti a raccontare storie e magari a vincere una delle competizioni fotografiche italiane più prestigiose. Il filo conduttore sarà un viaggio in giro per l’Italia declinato per ciascuna delle categorie e attraverso le quali gli autori, con i loro scatti, potranno rappresentare le bellezze, i luoghi, la cultura, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il. LE CATEGORIE DEL Luoghi della cultura Il ...

