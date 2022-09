Premier League: “Profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta” (Di giovedì 8 settembre 2022) La Premier League ha pubblicato una nota ufficiale su Twitter, dopo la notizia della scomparsa della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni. Questo il testo del messaggio della massima serie inglese: “Profondamente rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale e a tutti in tutto il mondo in lutto per la perdita di Sua Maestà”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Laha pubblicato una nota ufficiale su Twitter, dopo la notiziascomparsaII all’età di 96 anni. Questo il testo del messaggiomassima serie inglese: “rattristatadi SualaII. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale e a tutti in tutto il mondo in lutto per la perdita di Sua”. SportFace.

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - Brunin_ldss : E como isso impacta a premier league? - daddyTuchel : @skidumdi si oggi il west ham si perché credo che sia perché la conference league è europea e non c’entra col lutto… -