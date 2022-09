Premier League, la decisione dopo la morte della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) La Premier League si ferma. E’ morta la Regina Elisabetta. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: “sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. Sono arrivate anche le prime reazioni dal mondo del calcio. Il periodo di lutto durerà dieci giorni, fino ai funerali. In questo periodo verranno rinviati gli eventi sportivi e, con molta probabilità, non si giocherà in Premier League nel prossimo weekend. “Il periodo di lutto per la morte della Regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Lasi ferma. E’ morta la. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: “sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e laconsorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. Sono arrivate anche le prime reazioni dal mondo del calcio. Il periodo di lutto durerà dieci giorni, fino ai funerali. In questo periodo verranno rinviati gli eventi sportivi e, con molta probabilità, non si giocherà innel prossimo weekend. “Il periodo di lutto per ladurerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa ...

