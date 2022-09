Precari, nuovo ministro, incognita Covid: così riparte la scuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Lunedì scorso gli studenti della provincia di Bolzano sono stati i primi a tornare sui banchi, ma dalla prossima settimana riparte la scuola nella maggior parte delle regioni italiane: il 12 settembre riprendono Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; il 13 settembre la Campania; il 14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; il 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana; il 19 settembre Sicilia e Valle d'Aosta. Si parte tra antichi mali e prospettive all'orizzonte tutte ancora da decifrare.riparteNZA A SINGHIOZZO - Per molti studenti sarà subito una ripartenza "a singhiozzo": a pochi giorni dalla nuova campanella, per le elezioni del 25 settembre infatti molti istituti chiuderanno per l'allestire i seggi elettorali e per la successiva ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) Lunedì scorso gli studenti della provincia di Bolzano sono stati i primi a tornare sui banchi, ma dalla prossima settimanalanella maggior parte delle regioni italiane: il 12 settembre riprendono Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento; il 13 settembre la Campania; il 14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria; il 15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana; il 19 settembre Sicilia e Valle d'Aosta. Si parte tra antichi mali e prospettive all'orizzonte tutte ancora da decifrare.NZA A SINGHIOZZO - Per molti studenti sarà subito unanza "a singhiozzo": a pochi giorni dalla nuova campanella, per le elezioni del 25 settembre infatti molti istituti chiuderanno per l'allestire i seggi elettorali e per la successiva ...

