“POVERA SIMONA VENTURA CHE FA SOLO IL 3%” E LEI RISPONDE SENZA TIRARSI INDIETRO (Di giovedì 8 settembre 2022) SIMONA VENTURA ha inaugurato la stagione televisiva di Rai2 con La Partita del Cuore. L’evento di beneficenza e solidarietà si è fermato ad appena 559.000 telespettatori con il 3,5% di share. Non ha aiutato la scelta di mandarlo contro la Champions League che ha tolto ulteriore interesse ad una manifestazione da anni in calo di interesse. Sui social è partito lo stantio coro che, puntuale, parte per la tangente contro volti e programmi che vanno male. “POVERA SIMONA che fa SOLO il 3% con La Partita del Cuore”. SIMONA VENTURA non ci sta e RISPONDE: Poveri sono quelli che pensano che, in un così grande evento di beneficenza, che coniuga sport e divertimento, contino gli ascolti. Conta il contributo che ognuno di noi ha dato. Siete ridicoli. Col ? La ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 settembre 2022)ha inaugurato la stagione televisiva di Rai2 con La Partita del Cuore. L’evento di beneficenza e solidarietà si è fermato ad appena 559.000 telespettatori con il 3,5% di share. Non ha aiutato la scelta di mandarlo contro la Champions League che ha tolto ulteriore interesse ad una manifestazione da anni in calo di interesse. Sui social è partito lo stantio coro che, puntuale, parte per la tangente contro volti e programmi che vanno male. “che fail 3% con La Partita del Cuore”.non ci sta e: Poveri sono quelli che pensano che, in un così grande evento di beneficenza, che coniuga sport e divertimento, contino gli ascolti. Conta il contributo che ognuno di noi ha dato. Siete ridicoli. Col ? La ...

