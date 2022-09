“Povera Simona Ventura”. Brutto momento, il pubblico se n’è accorto. Costretta a rispondere (Di giovedì 8 settembre 2022) Simona Ventura e il flop de “La partita del cuore”. Non l’avrà presa bene Simona Ventura che nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre, ha condotto l’evento giunto ormai alla sua 31esima edizione. All’U-Power Stadium di Monza è andata in scena la partita tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Grazie ai fondi realizzati vengono realizzati importanti progetti di solidarietà e di aiuto concreto a chi è meno fortunato, in Italia e nel mondo. Dopo la gara Simona Ventura ha pure rivolto una domanda, definita da alcuni ‘imbarazzante’, a Francesco Totti. La conduttrice ha chiesto all’ex calciatore: ” Ma dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo visto”. Vista la recente separazione da Ilary Blasi il Pupone si è mostrato piuttosto imbarazzato. In ogni caso, il giorno dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)e il flop de “La partita del cuore”. Non l’avrà presa beneche nella serata di ieri, mercoledì 7 settembre, ha condotto l’evento giunto ormai alla sua 31esima edizione. All’U-Power Stadium di Monza è andata in scena la partita tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Grazie ai fondi realizzati vengono realizzati importanti progetti di solidarietà e di aiuto concreto a chi è meno fortunato, in Italia e nel mondo. Dopo la garaha pure rivolto una domanda, definita da alcuni ‘imbarazzante’, a Francesco Totti. La conduttrice ha chiesto all’ex calciatore: ” Ma dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo visto”. Vista la recente separazione da Ilary Blasi il Pupone si è mostrato piuttosto imbarazzato. In ogni caso, il giorno dopo la ...

