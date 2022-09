Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea: c'è l'accordo, al Brighton vanno 23 milioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Graham Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Il 47enne che nelle ultime 3 stagioni ha allenato il Brighton ha raggiunto un accordo verbale con i Blues: manca ancora la firma sul contratto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Grahamildel. Il 47enne che nelle ultime 3 stagioni ha allenato ilha raggiunto unverbale con i Blues: manca ancora la firma sul contratto ...

Luxgraph : Sky Sport Uk: 'Chelsea, accordo con Potter: sarà il nuovo allenatore' - ETGazzetta : Potter sarà il nuovo allenatore del Chelsea: c'è l'accordo, al Brighton vanno 23 milioni - sportli26181512 : Chelsea, raggiunto l'accordo con Graham Potter: sarà lui il nuovo tecnico: Secondo quanto ha riportato il giornalis… - milansette : Chelsea, raggiunto l'accordo con Graham Potter: sarà lui il nuovo tecnico #acmilan #rossoneri - FrancyPanzer99 : In bocca al lupo a Graham Potter: non sarà per nulla semplice ma è la sua grande occasione per dimostrare il talent… -