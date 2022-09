Potter è il nuovo allenatore del Chelsea: al Brighton vanno 23 milioni (Di giovedì 8 settembre 2022) È ufficiale: Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea. Il 47enne che nelle ultime 3 stagioni ha allenato il Brighton ha firmato un contratto quinquennale. L'azionista di riferimento Todd Boehly ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) È ufficiale: Grahamè ildel. Il 47enne che nelle ultime 3 stagioni ha allenato ilha firmato un contratto quinquennale. L'azionista di riferimento Todd Boehly ...

