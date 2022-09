Poste Italiane: nuove assunzioni di Portalettere (Di giovedì 8 settembre 2022) Sul sito di Poste Italiane è stato aggiornato l’annuncio che riguarda l’assunzione di nuovo personale per la posizione di Portalettere, i quali si occuperanno dello smistamento e del recapito della posta sia ai privati cittadini che alle imprese, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, ma non sono richieste ulteriori conoscenze specialistiche. Solo i candidati individuati per i correnti fabbisogni riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam), che sarà indicata in fase di adesione al presente annuncio dalla Società Giunti OS, incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Sul sito diè stato aggiornato l’annuncio che riguarda l’assunzione di nuovo personale per la posizione di, i quali si occuperanno dello smistamento e del recapito della posta sia ai privati cittadini che alle imprese, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, ma non sono richieste ulteriori conoscenze specialistiche. Solo i candidati individuati per i correnti fabbisogni riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam), che sarà indicata in fase di adesione al presente annuncio dalla Società Giunti OS, incaricata daper la somministrazione del ...

