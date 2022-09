Poker Lazio in Europa League | 4-2 al Feyenoord

(Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Unabrillante a larghi tratti supera all'Olimpico ilper 4-2, iniziando con il piede giusto la sua avventura europea. I padroni di casa chiudono di fatto la gara nel primo tempo, quando Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino, poi nuovamente a segno nella ripresa, trovano le tre reti che indirizzano la contesa già prima della mezz'ora. Dopo soli 4 minuti, i biancocelesti passano già in vantaggio. Immobile recupera palla e serve Vecino, il quale manda in porta di prima Luis Alberto che infila Bijlow in uscita per l'1-0. Gli uomini di Sarri continuano a spingere e trovano il raddoppio al quarto d'ora. Immobile riparte veloce e serve largo Felipe Anderson, il quale si accentra da destra e calcia di forza sul primo palo trovando impreparato Bijlow, che tocca ma non basta. Al 28' arriva il tris. Zaccagni viene servito da Marusic e ...

... con due tiri ravvicinati dalla distanza fuori di poco, gli uomini di Sarri calano il. È il ... Lapuò così festeggiare e pensare al prossimo impegno in programma tra 7 giorni nella tana del ...Laha continuato a divertirsi tanto da sfiorare ilprima dell'intervallo addirittura con un tiro direttamente da calcio d'angolo di Luis Alberto, che ha centrato in pieno la traversa, e ..."Per 70' ho visto una Lazio ad altissimo livello, ma in Europa non puoi scherzare in certe partite e contro certi avversari. Abbiamo lasciato due gol di differenza al Feyenoord, questo è l'unico appun ...I padroni di casa chiudono di fatto la gara nel primo tempo, quando Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino, poi nuovamente a segno nella ripresa, trovano le tre reti che indirizzano la contesa già pri ...