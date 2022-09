Più grandinate nel Mediterraneo: ecco perché il fenomeno è in aumento (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cambiamento climatico potrebbe essere responsabile di un numero sempre crescente di grandinate sul Mediterraneo: ecco le cause del fenomeno e cosa dice lo studio del Cnr Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cambiamento climatico potrebbe essere responsabile di un numero sempre crescente disulle cause dele cosa dice lo studio del Cnr

vigilidelfuoco : #Maltempo, nella notte effettuati più di 50 interventi tra le province di #Como e #Lecco (foto): per le forti piogg… - eleonoramelena : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, nella notte effettuati più di 50 interventi tra le province di #Como e #Lecco (foto): per le forti piogge e… - pcbassignana : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, nella notte effettuati più di 50 interventi tra le province di #Como e #Lecco (foto): per le forti piogge e… - MirPaolucci : @Rospuz @salvinimi forse più grandinate eccezionali - ErasmoDAngelis : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, nella notte effettuati più di 50 interventi tra le province di #Como e #Lecco (foto): per le forti piogge e… -