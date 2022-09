Pittoni (Lega): “Ci vuole un ministro dell’Istruzione politico, non tecnico” (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervenendo al dibattito tra partiti politici e sindacati, il senatore della Lega Mario Pittoni, parla di concorsi e non solo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Intervenendo al dibattito tra partiti politici e sindacati, il senatore dellaMario, parla di concorsi e non solo. L'articolo .

orizzontescuola : Pittoni (Lega): “Ci vuole un ministro dell’Istruzione politico, non tecnico” - TecnicaScuola : Pittoni (Lega): “A contare in questo Governo non è stato Bianchi ma Palazzo Chigi” -- - cislscuola : 8 settembre. Incontro unitario sindacati-partiti. Mario Pittoni, Lega: 'I concorsi per la dirigenza sono stati semp… - bregni1 : RT @valechindamo: Dalla discussione con Pittoni della Lega una cosa è certa: quello che più conta per loro è assumere tutti i docenti preca… - teobaratto90 : RT @valechindamo: Dalla discussione con Pittoni della Lega una cosa è certa: quello che più conta per loro è assumere tutti i docenti preca… -