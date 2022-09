Piste pedonali e ciclabili | domani se ne inaugurano due a Benevento

vivaelbarca : @enzomazza @ComuneMI @marmaz @MiBikeCoalition @bikeitalia_it @BeppeSala Poi quando dicevo a @PierMaran che le piste… - JoseDomingoRoca : RT @SpagnaInItalia: Grandi piazze, ampie aree pedonali, un enorme parco urbano, km di piste ciclabili... #Saragozza è una di quelle mete in… - SpagnaInItalia : Grandi piazze, ampie aree pedonali, un enorme parco urbano, km di piste ciclabili... #Saragozza è una di quelle met… -

NTR24

In una città come Livorno, con oltre 2000 feriti e 20 morti l'anno a causa degli incidenti, abbiamo bisogno di più strisce, pedonalizzazioni ecicabili e meno Aci'In una città come Livorno, con oltre 2000 feriti e 20 morti l'anno a causa degli incidenti, abbiamo bisogno di più strisce, pedonalizzazioni ecicabili e meno Aci' Benevento, si inaugurano le piste ciclo-pedonali Lungosabato Bacchelli e via dei Mulini-stazione Porta Rufina Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Attraversamenti pedonali viale Italia, Berti: "Le lobby degli incidenti stradali hanno perso un'occasione per tacere" ...