Piano immobiliare da 200 mln: nuovo polo di Renzo Rosso-Coima (Di giovedì 8 settembre 2022) Si consolida la partnership pluriennale fra Coima e Red Circle di Renzo Rosso. Coima Sgr, attiva nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari, e Red Circle - in base a quanto anticipato dal Sole 24 Ore - hanno concluso un accordo per la riqualificazione del sito industriale di via Lorenzini, nel quartiere di Porta Romana a Miano. L'area, destinata a diventare il nuovo distretto della moda di Milano, e' stata scelta dal Gruppo Otb per ospitare le sedi dei brand Jil Sander e Marni.

