Peroni Nastro Azzurro 0.0% è la nuova birra analcolica italiana (Di giovedì 8 settembre 2022) : presentata ai consumatori italiani con l’idea di offrire la stessa esperienza di gusto di Peroni Nastro Azzurro, ma con lo 0.0% di alcol. Per il suo lancio Peroni Nastro Azzurro 0,0% si mostra in tutto il suo carattere divertente, cool e internazionale, attraverso una partnership internazionale a lungo termine con il Team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™?, celebrata con una serie di eventi ed iniziative dentro e fuori dal circuito. Una delle iniziative più spettacolari e che promette di catalizzare l’attenzione di un ampio pubblico, è IL PITSTOP EXPERIENCE. Lo spazio allestito ad hoc, in Piazza XXIV Maggio a Milano, aprirà al pubblico a partire dal 7 settembre e fino all’11 settembre tutti i giorni dalle 17 alle 00, mentre il sabato dalle 12 a mezzanotte e la domenica dalle ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) : presentata ai consumatori italiani con l’idea di offrire la stessa esperienza di gusto di, ma con lo 0.0% di alcol. Per il suo lancio0,0% si mostra in tutto il suo carattere divertente, cool e internazionale, attraverso una partnership internazionale a lungo termine con il Team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™?, celebrata con una serie di eventi ed iniziative dentro e fuori dal circuito. Una delle iniziative più spettacolari e che promette di catalizzare l’attenzione di un ampio pubblico, è IL PITSTOP EXPERIENCE. Lo spazio allestito ad hoc, in Piazza XXIV Maggio a Milano, aprirà al pubblico a partire dal 7 settembre e fino all’11 settembre tutti i giorni dalle 17 alle 00, mentre il sabato dalle 12 a mezzanotte e la domenica dalle ...

BirraPeroniNews : Continuiamo ad investire sull’offerta no alcol anche grazie alla partnership di Peroni Nastro Azzurro 0.0% con… - nazaretb92 : Peroni Nastro Azzurro + Pizza + ?? = ?? - sanpiIls : la peroni nastro azzurro fa schifo comunque - AlexChiner : @paauulzz Peroni Nastro Azzurro - teddyfuse : @DeadCaitBounce ?? Went with Peroni Nastro Azzurro here -