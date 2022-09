Perché Liz Truss premier è una buona notizia per il centrodestra (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa dice a noi italiani, e in generale, la nomina di Liz Truss a leader dei conservatori e, in conseguenza, a nuovo premier inglese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci chi sia, al di là dei ritratti oleografici di prammatica, questa donna ambiziosa e tenace che a 47 anni raggiunge il massimo vertice della carriera politica d’oltremanica, ovvero quali siano le sue idee politiche e la tonalità del suo conservatorismo. Per prima cosa, chi ha pensato che quello di Boris Johnson fosse un conservatorismo radicale e poco moderato, lontano da quell’ideale centro politico in cui in passato maturavano le leadership di destra e sinistra, non avrà molto da gioire. La Truss, in effetti, è ancora più radicale di Boris, di cui si considera amica e estimatrice, e lo è soprattutto in economia, sul cui terreno (non certo su quello dei ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosa dice a noi italiani, e in generale, la nomina di Liza leader dei conservatori e, in conseguenza, a nuovoinglese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci chi sia, al di là dei ritratti oleografici di prammatica, questa donna ambiziosa e tenace che a 47 anni raggiunge il massimo vertice della carriera politica d’oltremanica, ovvero quali siano le sue idee politiche e la tonalità del suo conservatorismo. Per prima cosa, chi ha pensato che quello di Boris Johnson fosse un conservatorismo radicale e poco moderato, lontano da quell’ideale centro politico in cui in passato maturavano le leadership di destra e sinistra, non avrà molto da gioire. La, in effetti, è ancora più radicale di Boris, di cui si considera amica e estimatrice, e lo è soprattutto in economia, sul cui terreno (non certo su quello dei ...

