Peppa Pig presenta la sua prima coppia lesbo: l'amica Penny Polar Bear ha due mamme (Di giovedì 8 settembre 2022) Peppa Pig - Penny Bolar Bear con le sue due mamme Le famiglie arcobaleno sbarcano nel mondo di Peppa Pig: nella nuova stagione del cartone animato di Rai Yoyo arriverà presto una nuova amica per la protagonista, Penny Polar Bear, e con lei le sue due mamme, una medico e una casalinga. Un avvenimento di rilievo, considerato che la serie si rivolge ai bambini in età prescolare e, di conseguenza, ha il potere di legittimare e rendere consueta ai loro occhi qualsiasi cosa, abbattendo con spontaneità barriere socioculturali ancora fin troppo presenti. Il cartone animato, che dal 2004 racconta la vita di una maialina antropomorfa, della sua famiglia e della sua scuola, è diventato un vero e proprio cult, capace di appassionare i più ...

