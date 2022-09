Peppa Pig apre alla famiglia omogenitoriale: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma” (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel mondo di “Peppa Pig” arrivano anche le famiglie arcobaleno. Il cartone nato in Inghilterra è amatissimo dai bambini di tutto il mondo, racconta le avventure quotidiane di una maialina di nome Peppa, ora gli autori hanno deciso di allargare la narrazione introducendo una coppia omogenitoriale. Nei giorni scorsi nella serie animata è apparso un nuovo personaggio, Penny Polar Bear, nuovo amico della protagonista Peppa, che nell’episodio intitolato non a caso “Famiglie” racconta: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”, conclude gustando uno spaghetto insieme alle sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel mondo di “Pig” arrivano anche le famiglie arcobaleno. Il cartone nato in Inghilterra è amatissimo dai bambini di tutto il mondo, racconta le avventure quotidiane di una maialina di nome, ora gli autori hanno deciso dirgare la narrazione introducendo una coppia. Nei giorni scorsi nella serie animata è apparso un nuovo personaggio, Penny Polar Bear, nuovo amico della protagonista, che nell’episodio intitolato non a caso “Famiglie” racconta: “Iocon la miamia. Unafa il dottore,cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”, conclude gustando uno spaghetto insieme alle sue ...

