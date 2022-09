Pensioni docenti e ATA 2022, le domande su Istanze online entro il 21 ottobre. DECRETO e NOTA (Di giovedì 8 settembre 2022) Pubblicato il DECRETO ministeriale 238 dell'8 settembre e la NOTA 31924 dell'8 settembre con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Pubblicato ilministeriale 238 dell'8 settembre e la31924 dell'8 settembre con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza L'articolo .

