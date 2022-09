Peggiorano le condizioni di salute della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore di apprensione nel Regno Unito per la salute della Regina Elisabetta. Il principe Carlo è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne, le cui condizioni si sono aggravate. Anche il principe William, figlio primogenito di Carlo è partito da Londra per raggiungere la Scozia. I medici di Buckingham Palace hanno espresso preoccupazione e raccomandato che la Regina Elisabetta rimanga sotto sorveglianza medica. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medici della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, ha reso noto Buckingham Palace. A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore di apprensione nel Regno Unito per la. Il principe Carlo è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne, le cuisi sono aggravate. Anche il principe William, figlio primogenito di Carlo è partito da Londra per raggiungere la Scozia. I medici di Buckingham Palace hanno espresso preoccupazione e raccomandato che larimanga sotto sorveglianza medica. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medicihanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, ha reso noto Buckingham Palace. A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo ...

