Peggiorano le condizioni della regina Elisabetta, i toni della Bbc si fanno solenni: non escluso annuncio a breve. La folla si raduna fuori Buckingham Palace. Tutti i figli al suo capezzale (Di giovedì 8 settembre 2022) Meghan non va a Balmoral, Harry da solo. L’arcivescovo di Westminster: «Offro le mie preghiere». Carlo e Camilla richiamati in Scozia. Cancellato il cambio della guardia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) Meghan non va a Balmoral, Harry da solo. L’arcivescovo di Westminster: «Offro le mie preghiere». Carlo e Camilla richiamati in Scozia. Cancellato il cambioguardia

