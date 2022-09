Pedroni Coop | “Sfide impegnative | Governo metta al centro emergenza famiglie”

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lo scenario delineato nel Rapporto 2022 ci restituisce l’immagine di un’Italia chiamata a affrontaremoltoe che prendono il via da fattori economici e sociali assolutamente inusuali. Dopo trent’anni è tornato il carovita con un’inflazione alta che non si vedeva dagli anni Ottanta; per molti consumatori e molte imprese è una situazione del tutto sconosciuta. Parimenti i salari rimangono congelati e colpisce nel Rapporto la divaricazione che si accentua fra una parte crescente del Paese che rimane fragile e le classi più agiate. Leerative di consumatori hanno per loro natura il dovere di essere un presidio di garanzia di qualità a prezzi convenienti per tutti gli italiani, qualunque sia la loro condizione sociale”. A sottolinearlo è Marcopresidente di ...

Il presidente di Coop Italia: 'Dopo trent'anni è tornato il carovita con un'inflazione alta che non si vedeva dagli anni Ottanta; per molti ...'
"Il nostro auspicio è che emerga un governo stabile, solido, europeo, che realizzi quello che ha iniziato Draghi e non distrugga quello che è stato fatto dall'attuale governo.