News24_it : Pedroni (Coop): 'Sfide impegnative, Governo metta al centro emergenza famiglie' - ledicoladelsud : Pedroni (Coop): “Sfide impegnative, Governo metta al centro emergenza famiglie” - pleccese : Pedroni (Coop): “Sfide impegnative, Governo metta al centro emergenza famiglie” ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Pedroni (Coop): “Sfide impegnative, Governo metta al centro emergenza famiglie” ??Leggi di più su… - italiaserait : Pedroni (Coop): “Sfide impegnative, Governo metta al centro emergenza famiglie” -

Come- conclude- abbiamo scelto di fare fino in fondo la nostra parte per difendere il potere di acquisto dei soci e consumatori senza abbassare la qualità e la sostenibilità dei ...Partiamo dalle riflessioni del reggiano Marco, presidente diItalia. 'E' una situazione difficile e complessa - dice - sarà un autunno con molti rischi per le famiglie e per le imprese. ...A sottolinearlo è Marco Pedroni presidente di Coop Italia e di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), commentando il Rapporto 2022. "E evidente - dice Pedroni - che la missione ..."Il nostro auspicio è che emerga un governo stabile, solido, europeo, che realizzi quello che ha iniziato Draghi e non distrugga quello che è stato fatto dall'attuale governo. (ANSA) ...