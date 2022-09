Paura per la regina Elisabetta: «I medici sono preoccupati». Carlo e William corrono a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portavoce di Buckingham Palace spiega che i medici sono preoccupati per il quadro clinico della regina, di stanza a Balmoral. Carlo, William e Camilla corrono al Castello Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portavoce di Buckingham Palace spiega che iper il quadro clinico della, di stanza ae Camillaal Castello

