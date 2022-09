Papa Francesco lo dice chiaro: 'Il mondo è sconvolto da una guerra mondiale' (Di giovedì 8 settembre 2022) Così Papa Francesco ricevendo in Udienza i partecipanti all'Incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici, in corso in Vaticano fino al 10 settembre: "Purtroppo l'Europa e il mondo intero sono ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosìricevendo in Udienza i partecipanti all'Incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici, in corso in Vaticano fino al 10 settembre: "Purtroppo l'Europa e ilintero sono ...

"È una terza guerra mondiale". L'allarme del Papa e l'incubo nucleare " È una terza guerra mondiale 'a pezzi', di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione ". Queste sono state le parole rivolte da Papa Francesco ai partecipanti all'Incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici che si sta tenendo in Vaticano. Parole forti quelle del Papa, come spesso è accaduto da quando lo scorso 24 febbraio ... Udienza. Il Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci! "Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore!" ha detto il Papa, al termine dell'...si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione" è stato l'invito di Francesco:... AGI - Agenzia Italia