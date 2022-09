Panchina Chelsea, Potter favorito per il dopo Tuchel: i bookie dicono no a Pochettino e Zidane, c’è anche Allegri | Mercato (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 02:12:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: L’avvio di stagione altalenante del Chelsea in Premier League aveva fatto storcere il naso al nuovo proprietario del club Tedd Boehly, soprattutto dopo il Mercato estivo da oltre 200 milioni di euro, ma è stata la pesante e sorprendente sconfitta nell’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria a costare la Panchina a Thomas Tuchel. Il tedesco è stato esonerato nella giornata di oggi, con la dirigenza dei Blues già all’opera per trovare il sostituto. Per i betting analystM il favorito numero uno è l’attuale mister del Brighton, Graham Potter, proposto a 1,25, seguito dall’ex Tottenham e PSG, Mauricio Pochettino, offerto a 4 volte la posta. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-08 02:12:00 Calcio.com riporta quanto segue: L’avvio di stagione altalenante delin Premier League aveva fatto storcere il naso al nuovo proprietario del club Tedd Boehly, soprattuttoilestivo da oltre 200 milioni di euro, ma è stata la pesante e sorprendente sconfitta nell’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria a costare laa Thomas. Il tedesco è stato esonerato nella giornata di oggi, con la dirigenza dei Blues già all’opera per trovare il sostituto. Per i betting analystM ilnumero uno è l’attuale mister del Brighton, Graham, proposto a 1,25, seguito dall’ex Tottenham e PSG, Mauricio, offerto a 4 volte la posta. ...

