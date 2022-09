Pallanuoto, perché il Settebello è stato derubato dalla Croazia: rigore scandaloso. Campagna: “Una vergogna” (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno scandalo arbitrale ha eliminato l’Italia dagli Europei 2022 di Pallanuoto. Il Settebello ha perso la semifinale contro la Croazia per mano del fischietto Putnikovic. Quando mancava 1’35” al termne dell’incontro, con il punteggio in perfetta parità (10-10), accade un episodio increscioso: Fatovic commette un fallo netto sul portiere Nicosia, ma l’arbitro fischia clamorosamente una “palla sotto” dell’estremo difensore e concede il rigore ai biancorossi. Kharkov trasforma, la Croazia passa in vantaggio (11-10) e nell’ultimo minuto e mezzo l’Italia non riesce a pareggiare davanti alla bolgia di Spalato. Una decisione sconcertante e sconfortante, che ha totalmente falsato l’incontro. Senza quel furto, infatti, il Settebello avrebbe avuto il possesso palla e avrebbe avuto l’occasione per ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno scandalo arbitrale ha eliminato l’Italia dagli Europei 2022 di. Ilha perso la semifinale contro laper mano del fischietto Putnikovic. Quando mancava 1’35” al termne dell’incontro, con il punteggio in perfetta parità (10-10), accade un episodio increscioso: Fatovic commette un fallo netto sul portiere Nicosia, ma l’arbitro fischia clamorosamente una “palla sotto” dell’estremo difensore e concede ilai biancorossi. Kharkov trasforma, lapassa in vantaggio (11-10) e nell’ultimo minuto e mezzo l’Italia non riesce a pareggiare davanti alla bolgia di Spalato. Una decisione sconcertante e sconfortante, che ha totalmente falsato l’incontro. Senza quel furto, infatti, ilavrebbe avuto il possesso palla e avrebbe avuto l’occasione per ...

