Pallanuoto, Italia-Croazia 10-11: le pagelle del Settebello. Di Fulvio e Fondelli i migliori (Di giovedì 8 settembre 2022) EUROPEI Pallanuoto 2022: pagelle Italia-Croazia 10-11 Marco Del Lungo, voto 6: prima metà di gara da titolare per il capitano, un paio di interventi di qualità, poi lascia il posto a Nicosia. Francesco Di Fulvio, voto 7,5: nonostante la percentuale al tiro non sia quella dei giorni migliori, ancora una volta la stella azzurra dimostra di essere di un livello superiore quando le partite diventano dure. Tre reti, sempre attivissimo, una spina nel fianco per i croati. Luca Damonte, voto 7: una rete nel momento decisivo, poi un paio di assist al bacio per i compagni. Il mancino azzurro disputa un gran match. Jacopo Alesiani, voto 5: brutta partita per il recchelino, insufficiente oggi. Andrea Fondelli, voto 7,5: il suo Europeo non era stato eccezionale, ma nella serata ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) EUROPEI2022:10-11 Marco Del Lungo, voto 6: prima metà di gara da titolare per il capitano, un paio di interventi di qualità, poi lascia il posto a Nicosia. Francesco Di, voto 7,5: nonostante la percentuale al tiro non sia quella dei giorni, ancora una volta la stella azzurra dimostra di essere di un livello superiore quando le partite diventano dure. Tre reti, sempre attivissimo, una spina nel fianco per i croati. Luca Damonte, voto 7: una rete nel momento decisivo, poi un paio di assist al bacio per i compagni. Il mancino azzurro disputa un gran match. Jacopo Alesiani, voto 5: brutta partita per il recchelino, insufficiente oggi. Andrea, voto 7,5: il suo Europeo non era stato eccezionale, ma nella serata ...

