Pallanuoto | Europei maschili Spalato 2022 | risultati e classifiche

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tutti ie ledeglididimaschile, in programma dal 29 agosto al 10 settembre. Prosegue la lunga estate del Settebello, che dopo aver trionfato in World League e aver conquistato l’argento ai Mondiali di Budapest vuole continuare a sognare, rincorrendo un oro continentale che manca da 27 anni e in generale per riscattare le ultime negative partecipazioni al torneo (un quarto e due sesti posti nelle ultime tre edizioni). Ecco quindi tutte ledai gironi alla finale e idelle partite. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 FASE A GIRONI GRUPPO A Italia 3V,0P Montenegro 2V,1P Georgia 1V,2P Slovacchia ...

GuidaTVPlus : 08-09-2022 20:25 #RaiSport+ Pallanuoto Maschile - Campionati Europei 2022, Semifinale: Italia - Croazia #Sportivo - MatteoMassai : @parallelecinico Considera che stanno ospitando gli europei di pallanuoto (dove tra l’altro sono in semifinale cont… - MontiFrancy82 : Il #Setterosa è stato sconfitto nella semifinale degli Europei di pallanuoto di Spalato dalla Grecia e giocherà la… - SMSNEWSOFFICIAL : Il #Setterosa è stato sconfitto nella semifinale degli Europei di pallanuoto di Spalato dalla Grecia e giocherà la… - SwimmerShopit : Setterosa battuto dalla Grecia, Settebello all’assalto della Croazia -

DIRETTA ITALIA CROAZIA: IL PRECEDENTE La diretta di Italia Croazia , che oggi vale per la semifinale degli2022, ha un precedente illustre con riferimento alla manifestazione continentale. Dobbiamo tornare al 2010, anno che abbiamo citato come l'ultimo in cui il Settebello abbia ...Il ct Sandro Campagna non molla di un centimetro: si gioca per vincere chiunque sia l'avversario davanti. Il 29 giugno scorso davanti ai 7.000 della Alfred Hajos gli azzurri dimostrarono che il nuovo ...Diretta Italia Croazia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida come semifinale degli Europei pallanuoto 2022, siamo a Spalato.Cresce l'attesa per la super sfida di Spalato, con il Settebello di Sandro Campagna pronto a giocarsi ogni carta nel catino rovente della Spaladium Arena.