Pallanuoto, Europei 2022: il Settebello sfida la Croazia nella bolgia di Spalato, si cerca una finale che manca dal 2010 (Di giovedì 8 settembre 2022) Corsi e ricorsi storici. L'ultima finale agli Europei di Pallanuoto maschile per il Settebello dista dodici anni: era il 2010, si giocava in quel di Zagabria e gli azzurri persero l'ultimo atto con la Croazia padrona di casa. Oggi la squadra di Sandro Campagna va a caccia nuovamente della sfida per l'oro: si gioca a Spalato e davanti ci sono proprio i beniamini del pubblico croati. Appuntamento alle 20.30 per Marco Del Lungo (il capitano è rimasto in panchina nell'ultima sfida, toccherà nuovamente a Gianmarco Nicosia?) e compagni, in una piscina che si preannuncia ovviamente infuocata, con quasi diecimila tifosi a gioire per i rivali. La squadra tricolore fino ad ora ha dimostrato di essere in gran spolvero: nella ...

