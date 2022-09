Pakistan | le piogge torrenziali danneggiano un antichissimo sito Unesco | ' Distruzione massiccia'

(Di giovedì 8 settembre 2022) In, a causa delle, uno dei più antichi insediamenti umani preservati al mondo è stato notevolmente danneggiato. Mohenjo Daro,Patrimonio dell'Umanità nella valle del ...

In, a causa delletorrenziali, uno dei più antichi insediamenti umani preservati al mondo è stato notevolmente danneggiato. Mohenjo Daro, sito Patrimonio dell'Umanità nella valle del ...Continua a salire il bilancio delle vittime dellemonsoniche e delle conseguenti inondazioni inche oggi ha raggiunto i 1.355 morti, dopo che nelle ultime 24 ore altre 12 persone hanno perso la vita. Gli ultimi dati sono stati diffusi ...Circa un terzo del Pakistan è sott'acqua per gli acquazzoni monsonici combinati con l'acqua dello scioglimento dei ghiacciai.Continua a salire il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle conseguenti inondazioni in Pakistan che oggi ha raggiunto i 1.355 morti, dopo che nelle ultime 24 ore altre 12 persone hanno ...