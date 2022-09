Pakistan, le alluvioni danneggiano «gravemente» il Mohenjo-Daro, sito Unesco di 5mila anni fa – Le foto (Di giovedì 8 settembre 2022) Le piogge torrenziali che da settimane hanno messo in ginocchio il Pakistan non risparmiano neanche i patrimoni Unesco. Secondo la Cnn, il Mohenjo-Daro, uno dei più antichi insediamenti umani preservati al mondo, è stato «gravemente danneggiato» dalle inondazioni. «Purtroppo abbiamo assistito alla distruzione massiccia del sito», si legge in una lettera del Dipartimento per la cultura, il turismo e le antichità dello Stato di Singh, inviata all’Unesco. Nella lettera, firmata dal curatore Ihsan Ali Abbasi e dall’architetto Naveed Ahmed Sangah, si spiega che il sito veniva utilizzato come alloggio temporaneo per i residenti delle aree circostanti costretti ad abbandonare le proprie case allagate. «Per motivi umanitari abbiamo dato loro rifugio nei ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Le piogge torrenziali che da settimane hanno messo in ginocchio ilnon risparmiano neanche i patrimoni. Secondo la Cnn, il, uno dei più antichi insediamenti umani preservati al mondo, è stato «danneggiato» dalle inondazioni. «Purtroppo abbiamo assistito alla distruzione massiccia del», si legge in una lettera del Dipartimento per la cultura, il turismo e le antichità dello Stato di Singh, inviata all’. Nella lettera, firmata dal curatore Ihsan Ali Abbasi e dall’architetto Naveed Ahmed Sangah, si spiega che ilveniva utilizzato come alloggio temporaneo per i residenti delle aree circostanti costretti ad abbandonare le proprie case allagate. «Per motivi umanitari abbiamo dato loro rifugio nei ...

amnestyitalia : Le alluvioni in Pakistan e la siccità in Madagascar sono solo alcuni esempi delle drammatiche conseguenze del cambi… - Internazionale : Le alluvioni in Pakistan non si fermano e il bilancio dei morti e dei danni continua a peggiorare. Una catastrofe d… - MarcoTortori : RT @liliaragnar: Il finanziamento si aggiunge a quelli delle ultime settimane per le crisi alimentari in #Kenya (500.000 euro)e #Pakistan… - fracco_ : @Sc0rrT Metà del Pakistan è sott’acqua a causa di alluvioni. Sono state colpite 33 milioni di persone circa, metà s… - GiovanniMario12 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le popolazioni del Pakistan colpite da alluvioni di proporzioni disastrose. Preghiamo per le numeros… -