Ostia | scoperto un museo di reperti archeologici illegali | ben 7mila pezzi catalogati in casa e pronti alla vendita

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hannoe sequestrato una collezione privata di oltre 7.000 beni di interesse storico - ... Il 'museo occulto' era in un'abitazione a Lido di: ...Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro hanno rinvenuto, nel corso di una perquisizione eseguita di iniziativa presso un'abitazione situata a Lido di, una vera e propria galleria d'arte in cui erano esposti in apposite teche in legno e vetro - catalogati accuratamente - fossili, anfore, vasellame e statue in terracotta e ceramica, armi, ...Oltre 7mila pezzi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un 80enne che aveva prodotto un catalogo e voleva vendere tutto. Il valore del materiale confermato invece dagli studiosi del museo ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto e sequestrato una collezione privata di oltre 7.000 beni di interesse storico-archeologico proposti - tramite un catalogo fotografico - per.