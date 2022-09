Ostia, denunciato il proprietario di un'abitazione trasformata in galleria: vasi, gioielli e statue in vendita (Di giovedì 8 settembre 2022) OLTRE 7MILA PEZZI 08 settembre 2022 09:49 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 settembre 2022) OLTRE 7MILA PEZZI 08 settembre 2022 09:49 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ...

Lazio_TV : Oltre 7000 tra fossili, vasi e monete antiche trovate in una casa sul lungomare di Ostia. Denunciato un uomo dalla… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma: scoperto a Ostia 'museo occulto' di reperti archeologici. Trovata in casa una vera e propria galleria d'arte, denu… - DoctorDeathStar : RT @AnsaRomaLazio: Roma: scoperto a Ostia 'museo occulto' di reperti archeologici. Trovata in casa una vera e propria galleria d'arte, denu… - AnsaRomaLazio : Roma: scoperto a Ostia 'museo occulto' di reperti archeologici. Trovata in casa una vera e propria galleria d'arte,… -