Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli “Siamo spaventate dalla Meloni Il suo Cristianesimo è inquietante”

arybarbarella : RT @SecolodItalia1: «Aiuto, che paura!»: pure Ornella Muti spaventata da Meloni. Che noia questo copione - ArturoP66023286 : La figlia di Ornella Muti contro i Ferragnez: “Finitela di fare soldi mettendo in mostra i vostri figli” - ebsrwr : @repubblica Ornella Muti da giovane era bellissima. Da meno giovane resta cmq una bella donna. La linea comune tra… - MauroPetricca : RT @SecolodItalia1: «Aiuto, che paura!»: pure Ornella Muti spaventata da Meloni. Che noia questo copione - dolores20943592 : RT @SecolodItalia1: «Aiuto, che paura!»: pure Ornella Muti spaventata da Meloni. Che noia questo copione -

L'ultima in ordine di tempo a puntare il dito contro l'influencer è stata Naike Rivelli , figlia di. " Basta usare i bambini per sponsorizzare i brand e per monetizzare. I bambini hanno ...Scontro sui social tra la cantante e attrice Naike Rivelli e la coppia italiana più famosa sui social. La figlia diha dichiarato all'Adnkronos: "Inutile fare beneficenza e brindare in elicottero con champagne, è una presa per il c...". Rivelli ha inoltre aggiunto "Basta usare i bambini per ...Meloni premier Aiuto che paura, risponde Ornella Muti scoppiando a ridere. Intervistata dall’Adnkronos, l’attrice dice la sua sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche. Tut ...Meloni prima donna premier Aiuto che paura. Anche Ornella Muti, pur con la sua proverbiaLe risata, come riporta l'Adnkronos, si aggiunge alle donne dello spettacolo spaventate dall'eventuale arrivo a ...