Onu: "il Covid ha riportato il mondo indietro di cinque anni" (Di giovedì 8 settembre 2022) . Le conclusioni in un rapporto reso pubblico ieri 7 settembre Il Covid ha riportato il mondo indietro di cinque anni. A dirlo è l'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite in un rapporto in cui si punta il dito chiaramente contro la guerra in Ucraina, la quale potrebbe peggiorare ulteriormente una situazione già abbastanza precaria. Secondo il rapporto, riportato dall'Agenzia Ansa: "Per la prima volta dalla sua creazione più di 30 anni fa, l'Indice di Sviluppo Umano è diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021, tornando al livello del 2016". La retrocessione riguarda specifici ambiti: aspettativa e tenore di vita, salute e istruzione.

