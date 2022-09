Ode al Guerriero dolce Anguissa | non solo fisicità ma anche lettura | piede | eleganza | senso del gioco

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 settembre 2022) Addolcite le vostre pene, sappiate posare le vostre spade, in una colonna di auto in transito verso l’Adriatico c’è un misterioso cartello che informa della chiusura autostradale. Ai blocchi c’è un uomo riscattato e passato in sordina ma che oggi è la catapulta emozionale della squadra azzurra. André Frank Zambo. Una statua di ebano mobile, si ferma e imperversa per il campo, coast to coast con la leggerezza di un impiegato alle poste. Imponente e taciturno, l’immagine di lui isolato e accerchiato da maglie rosse è secondaa quella immaginaria e omerica di Achille attorniato da nemici. Un anno di rodaggio e pure quello passato lasciava intravedere le stigmate del leader silenzioso, ora funzionale e insostituibile, personalità che trasborda oltre gli argini del pensabile.è la chiave dell’acqua, il respiro corto ...